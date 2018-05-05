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Yunanistan kepçe operatörünü Türkiye’ye iade etti

Yunanistan, sınır ihlali nedeniyle ülkesinde tuttuğu Türk kepçe operatörü Musa Alerik'i 3 gün sonra Türkiye’ye iade etti.

Yunanistan kepçe operatörünü Türkiyeye iade etti

05 Mayıs 2018 16:34
Yunanistan kepçe operatörünü Türkiye’ye iade etti - Tıkla İzle

Geçtiğimiz Çarşamba günü Pazarkule Sınır Kapısı’nda, su kuyusu çalışması yapmak için bölgeye gelen ve sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik, çıkarıldığı mahkemece 5 ay hapis cezası ve bin 500 euro para cezasına çarptırılmıştı. Yunan mahkemesinin 3 yıl süre aynı suçu işlememesi halinde serbest bırakılmasına karar vermesinin ardından Musa Alerik, 3 gün sonra anavatanı Türkiye’ye iade edildi. 

“Hiçbir kötülük görmedim” 

Kepçe operatörü Musa Alerik, gazetecilere yaptığı açıklamasında, Yunan askerlerini Türk askeri zannettiğini belirterek, “Ben çalışma sahama giderken, yanlışlıkla onların tarafında gitmişim. Yunan askerini bir anda Türk askeri zannettim. Yanlarına gittim. Yanlarına gidince anladım ki Yunan askeri. Yabancı dil bilmediğim için kendimi onlara anlatamadım. Farkında olmadan onların sınırına geçmişim kepçeyle. Hiçbir tepki vermedim. Dediler ki ‘Sen bir suç işledin. Seni Yunanistan’a götüreceğiz. Hiçbir kötülük görmedim” dedi.

Ailesine sarıldı, hasret giderdi 

Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edilen kepçe operatörünü Pazarkule Sınır Kapısı’nda eşi Bedriye Alerik, oğlu Onur Alerik ve yakın akrabaları karşıladı. Alerik Ailesi’ni Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yalnız bırakmadı.  

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız 

Etiketler: Yunanistan

 

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