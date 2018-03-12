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Yunanistan ligi askıya alındı

Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Giorgos Vasiliadis, yaşanan son olaylar sonrası liglere ara verildiğini açıkladı.

Yunanistan ligi askıya alındı
Yunanistan ligi askıya alındı - Foto Galeri

12 Mart 2018 15:55

Yunanistan Süper Lig'inde oynanan PAOK-AEK maçında çıkan olaylar sonrası lig askıya alındı. Maçın son dakikalarında PAOK'un attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmayınca PAOK Başkanı Savvidis belinde silahla sahaya girmişti. Yaşanan bu olay sonrası Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Giorgos Vasiliadis, ligde maçların askıya alındığını açıkladı. 

Başkan Yardımcısı Vasiliadis, "Futbol ülkemizde düzene girmeli. Tüm yetkililer bu konuda görüşüp kararlar alıncaya kadar lig ertelenecek" dedi.  

PAOK başkanı silahla sahaya girdi

Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında PAOK-AEK maçında 90. dakikada gelen gol ortalığı karıştırdı. Golün sayılmaması üzerine ev sahibi PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, silahla sahaya girmişti.

Yunanistan Ligi'nin 25. haftasında PAOK ve AEK Atina karşı karşıya geldi. AEK, 54 puanla zirvede bulunurken, PAOK ise 52 puanla 3. sırada yer alıyordu. Maçın son dakikasında gelen PAOK golü sonrası yaşanan olaylardan dolayı maç yarıda kaldı. Ev sahibi PAOK'un son dakikada attığı gol hakem tarafından geçerli sayılmadı. Hakemler arasında bir süre diyalog sürdü.

Sayılmayan gol sonrası tribünlerin alevlenmesi üzerine sahaya silahla giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in hakemi, "Sen öldün" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Yaşanan gerginliklerin ardından Savvidis güçlükle sakinleştirilirken, daha sonra golün geçerli sayıldığı haberi geldi.

 

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