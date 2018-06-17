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Yunanistan ve Makedonya 'isim sorununda' anlaşma imzalandı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Makedonya Cumhuriyeti’nin isim anlaşmazlığına son veren anlaşmayı imzaladı.

Yunanistan ve Makedonya isim sorununda anlaşma imzalandı

17 Haziran 2018 12:41
 

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