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iha.com.tr »
Dünya »
Yunanistan ve Makedonya 'isim sorununda' anlaşma imzalandı
17 Haziran 2018 12:41
Yunanistan ve Makedonya 'isim sorununda' anlaşma imzalandı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Makedonya Cumhuriyeti’nin isim anlaşmazlığına son veren anlaşmayı imzaladı.
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17 Haziran 2018 12:41
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