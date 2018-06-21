Yunanistan’a gitmeye çalışan 47 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri saat 07.00 sıralarında Kadırga Burnu 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 6’ Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Suriye ve Nepal uyruklu 47 kişi yakalandı.

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen şahıslara eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bekir Erdinç