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Yunanistan’a kaçan darbeci askerler hakim karşısında

15 Temmuz darbe girişimin ardından Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askerden 2’si hakim karşısına çıkarıldı. Yunanistan Yüksek Mahkeme Savcısı, darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesini talep etti.

Yunanistana kaçan darbeci askerler hakim karşısında

11 Ocak 2017 17:24

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden 2’si bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı. Yunanistan Yüksek Mahkeme Savcısı, bugün yargılanan darbeci askerler Abdullah Yetik ve Uğur Uçan’ın Türkiye’ye iade edilmemesini talep etti. Savcı Haralambos Vurliotis, darbeci askerlerin can güvenliklerinin Türkiye’de sağlanamayacağını iddia etti. Aynı mahkeme dün 2 darbeci askerin durumunu incelemiş ve savcı yine ifadelerine karşı çıkmıştı. Darbeci 8 subaydan 4’ünün ise 13 Ocak’ta yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden hakim karşısına çıkarılan Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ve Başçavuş Bilal Kurugül hakkındaki kararın 23 Ocak’ta açıklanacağı bildirilmişti.  

Manol Kostidis

Etiketler: darbeci askerler, Yunanistan


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