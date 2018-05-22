Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ üyesi bir kadın tutuklandı

Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçarken yakalanan FETÖ üyelerinden biri olan A.D., sorgulamasının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. A.D., " silahlı terör örgütüne üye olmak " suçundan tutuklandı. Mahkeme kararıyla süre alınan ve aralarında eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp’in de bulundu diğer FETÖ üyesi zanlıların ise sorgulamaları sürüyor.



20 Mayıs’ta deniz ortasında gözaltına alınmışlardı



Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonla, Kuşadası açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durdurulmuş, teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 FETÖ üyesi yakalanmıştı. Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışırken gözaltına alınan FETÖ üyelerinin meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H., meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K., meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T., "örgüt üyesi olmak" suçundan aranan ev hanımı A.D., meslekten ihraç edilen Kredi ve Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. olduğu belirlenmişti.

Zafer Hacısalihoğlu

