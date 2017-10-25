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Yunanistan'a kaçarken yakalanan şahıs FETÖ üyesi müsteşar çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında, görevinden ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Arif Çelik'in de olduğu ortaya çıktı.

Yunanistana kaçarken yakalanan şahıs FETÖ üyesi müsteşar çıktı

25 Ekim 2017 15:05

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki akşam bir fiber tekne içerisinde çok sayıda insan olduğunu tespit etti. "B&B" isimli sürat teknesini inceleyen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri olduğunu tespit etti. Önce jandarmaya, daha sonra da Bodrum KOM ekiplerine teslim edilen 10 kişiden 2'sinin emniyet müdürü, 1'inin mühendis ve 1 kişinin ise Dışişleri Bakanlığında çalışan müsteşar olduğu öğrenildi. Kimlik sorgusu yapılan şahısların içerisinde eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı O.K., eşi Ü.K. ve eski Kırşehir Emniyet Müdürü H.A.İ. olduğu öğrenildi. Adliyeye çıkarılan O.K., Ü.K. ve H.A.İ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 kişinin sorgusu sürerken, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan Arif Çelik'in de Dışişleri Bakanlığındaki müsteşarlık görevinden 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği ve ByLock kullanmaktan arandığı öğrenildi. Bodrum KOM ekipleri tarafında Arif Çelik adliyeye sevk edildi.
Tekneyi kullanan 2 Ukraynalı tutuklanırken, teknede yakalanan 2 kaçağın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Eren Ayhan 

 

Etiketler: muğla

 

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