Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz gün Bodrum’dan yat ile Yunanistan’ın Kos adasına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 30 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Kadınların ve çocukların da bulunduğu yatta FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 17 kişi yakalanmıştı. Sorguları devam eden üyelerin içerisinde bir kişinin bilişimci olduğu ve casusluk yaptığı, başka bir kişinin ise FETÖ'nün 'mahrem imamı' olduğu öğrenilmişti. Sorgularının devam ettiği FETÖ/PDY üyelerinden 4 kadın ise bugün adliyeye sevk edildi.

ByLock kullanıcısı çıktı

Bugün adliyeye sevk edilen Elif S., Meryem B., Selma U. ve Hayriye B. isimli kadınlardan Elif S. ve Meryem B.’nin ByLock kullanıcısı olmaktan adliyeye getirildiği, diğer iki kişinin ise eşlerinden dolayı şüpheli oldukları öğrenildi.

Eren Ayhan