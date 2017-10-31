Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ üyeleri tutuklandı

Geçtiğimiz gün Bodrum’dan yat ile Yunanistan’ın Kos Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 30 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Kadınların ve çocukların da bulunduğu yatta FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 18 kişi yakalanmış ve sorguya alınmıştı. Terör örgütü üyeleri içerisinde bir kişinin bilişimci olduğu ve casusluk yaptığı, başka bir kişinin ise FETÖ’nün 'mahrem imamı' olduğu öğrenilmişti. Sorguları devam eden FETÖ/PDY üyelerinden 4 kadın ise bugün adliyeye sevk edildi.

Bugün adliyeye sevk edilen Nesrin G., Güler T., Pervin D. ve Sultan Ş. isimli kadınlardan Pervin D.’nin ve Sultan Ş.’nin ByLock kullanıcısı olmaktan adliyeye getirildiği, diğer iki kişinin ise eşlerinden dolayı şüpheli oldukları öğrenildi.

Öte yandan, dün adliyeye çıkarılan Elif S., Meryem B., Selma U. ve Hayriye B. isimli kadınlardan Elif S. ve Meryem B. ByLock kullanıcısı olmaktan tutuklanırken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

Eren Ayhan