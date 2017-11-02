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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmaya çalışan 16 göçmen ve 1 organizatör Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Yunanistana kaçmaya çalışan 16 göçmen yakalandı

02 Kasım 2017 12:30

Sahil Güvenlik Ekipleri devriye görevi sırasında Bodrum Alihoca Burnunda sabah erken saatlerde şüpheli bir fiber tekne farketti. “Ş.URAL” isimli 5 metrelik fiber tekne kontrollü olarak sahil güvenlik ekiplerince durduruldu. Teknede bulunan 15’i Suriye (8 erkek, 5 kadın, 2 erkek çocuk), 1’i Rusya (kadın) vatandaşı ve Ukranyalı 1 organizatör toplam 17 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılan düzensiz göçmenler ile organizatör işlemleri yapılmak üzere Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. “Ş.URAL” isimli sürat teknesinin ise Bodrum Sahil Güvenlik İskelesine çekildiği öğrenildi. 

Tuba Ayhan
 

Etiketler: Yunanistan

 

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