Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Ekipleri devriye görevi sırasında Bodrum Alihoca Burnunda sabah erken saatlerde şüpheli bir fiber tekne farketti. “Ş.URAL” isimli 5 metrelik fiber tekne kontrollü olarak sahil güvenlik ekiplerince durduruldu. Teknede bulunan 15’i Suriye (8 erkek, 5 kadın, 2 erkek çocuk), 1’i Rusya (kadın) vatandaşı ve Ukranyalı 1 organizatör toplam 17 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılan düzensiz göçmenler ile organizatör işlemleri yapılmak üzere Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. “Ş.URAL” isimli sürat teknesinin ise Bodrum Sahil Güvenlik İskelesine çekildiği öğrenildi.

Tuba Ayhan

