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Yunanistan’a kaçmaya çalışan müsteşar tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında yer alan eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Arif Ç. tutuklandı.

Yunanistana kaçmaya çalışan müsteşar tutuklandı

25 Ekim 2017 19:38

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki akşam bir fiber tekne içerisinde çok sayıda insan olduğunu tespit etti. "B&B" isimli sürat teknesini inceleyen ekipler yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri olduğunu tespit etti. Önce jandarmaya daha sonrada Bodrum KOM ekiplerine teslim edilen 10 kişiden 2'si emniyet müdürü, 1'i mühendis ve 1 kişinin ise Dışişleri Bakanlığında çalışan eski müsteşar olduğu belirtilen 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kimlik sorgusu yapılan şahısların içerisinde eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı O.K., eşi Ü. K., eski Kırşehir Emniyet Müdürü H.A.İ. dün tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Sorguları devam eden diğer şahıslardan 2’si serbest bırakılırken Dışişleri Bakanlığında çalışan Arif Ç. ise ByLock kullandığından adli makamlarca tutuklandı. Arif Ç.'nin 2012 - 2014 yılları arasında Tacikistan’da çalıştığı daha sonra 2014 - 2016 yılları arasında ise İngiltere’nin Londra kentinde Başkonsolosluk binasında görev yaptığı öğrenildi. Arif Ç.'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ise Londra’da görevden alınarak geçici pasaportla Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. 

Eren Ayhan

Etiketler: fetö, gülen, muğla, PDY

 

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