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Yunanistan’a sağduyu çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki bazı adacıkları iskana açacağı yönündeki haberlere ilişkin, “Komşumuz Yunanistan’ın, gerek Hükümetimiz, gerek kamuoyumuz nezdinde büyük hassasiyet arz eden bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz” dedi.

Yunanistana sağduyu çağrısı

12 Ocak 2017 22:50

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu Yunanistan’ın Ege’deki bazı adacıkları iskana açacağı yönündeki açıklama ve haberler hakkındaki bir soruya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakan Yardımcısı, Yunan Parlamentosunda yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Yunan hükümetinin Ege’de 28 küçük adacığa yönelik iskan ve bayındırlık planlaması yaptığına değinmiştir. Ancak, söz konusu planlamanın Ege’deki hangi adacıkları kapsadığı açıklanmamıştır.

Ülkemiz, Yunanistan’ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğini ve bunların hukuki açıdan hiç bir sonuç doğurmayacağını çeşitli kereler duyurmuştur.

Komşumuz Yunanistan’ın, gerek Hükümetimiz, gerek kamuoyumuz nezdinde büyük hassasiyet arz eden bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Caner Ünver


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