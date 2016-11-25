Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre Yunanistan'da saat 04.25'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 11.4 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre Yunanistan'da saat 04.25'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 11.4 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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