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Yunanistan'da grev hayatı olumsuz etkiliyor

Yunanistan'da sendikaların 24 saatlik grev kararı alması hayatı olumsuz etkiledi.

Yunanistanda grev hayatı olumsuz etkiliyor

12 Ocak 2018 18:45

Yunanistan'da sendikaları, gemi ve raylı ulaşım çalışanlarının 24 saatlik grev kararı alması hayatı olumsuz etkiledi. Devlet daireleri kapalı kalırken, ulaşım seferleri de yapılmadı. Ülke genelinde ise doktorların grevi nedeniyle kamu hastanelerinin yalnızca acil servisleri hizmet veriyor.

Öte yandan Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi programı kapsamında talep edilen yeni kemer sıkma önlemlerinin pazartesi günü mecliste oylanması bekleniyor. Ayrıca Yunan medyasında yer alan haberlere göre 3. Önlem paketinin Yunan halkına maliyeti yaklaşık 90 milyar Euro tutarında. Önlemler arasında su, elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi, emekli maaşlarında yeni kesintiler de var. Paketin onaylanması karşılığında Yunanistan, 4.5 milyar Euroluk kredi dilimi alacak.

Manol Kostidis
 

 

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