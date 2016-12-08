Yunanistan’da işçiler kemer sıkma politikasını protesto etmek için 24 saatlik greve gitti. Kamu ve özel sektör çalışanlarının 24 saatlik grevi nedeniyle bankalar, bakanlıklar, okullar kapanırken sabah erken saatlerde toplu taşıma araçları çalışanları da greve katıldı Ancak daha sonra hizmet vermeye devam etti. Yunanistan’da 24 saatlik genel grev sebebi ile hayat durma noktasına geldi. Özel sektör çalışanlarının greve katılma oranı ise çok düşük kaldı.

Öte yandan Atina şehir merkezinde hükümetin ekonomik programına karşı protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Protestocular parlamento önünde hükümet karşıtı sloganlar attı. Eyleme katılan Yannis Papadoulos “Bazı insanlar gösterilerden bir sonuç çıkmayacağını söylüyor. Ama biz Çipras hükümetine artık dayanamayacağımızı göstermek istiyoruz. Bu ekonomik önlemler bir sonuç getirmeyip daha da fakir olmamıza sebep olacak” dedi. Kostas Tsakiridis isimli vatandaş ise, “Biz bu parlamentonun önünde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin gençlerine artık iş verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak yok olacağız” ifadesini kullandı.

Başbakan Alexis Çipras hükümeti, IMF ile yeni ekonomik önlem paketi uygulamak için görüşmelerde bulunuyor. Ülkede işsizlik yüzde 26’ya ulaşmış durumda.