Yunanistan’da Bakalar Kurulunda değişiklikler yapıldı. Yeni Bakanlar Kurulu, Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Olga Gerovasili tarafından dün akşam saatlerinde açıklandı.
Başbakan Alexis Çipras’ın yardımcısı Ioannis Dragasakis oldu.
Bakanların bugün yemin etmesi bekleniyor. Yunanistan Hükümetinde yer alan isimler şu şekilde açıklandı:
İçişleri Bakanı: Panagiotis Skourletis
Maliye ve Kalkınma Bakanı: Dimitris Papadimitriou
Dijital Politika, Telekominikasyın ve İletişim Bakanı: Nikolaos Pappas
Savunma Bakanı: Panos Kammenos
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı: Effy Achtsioglou
Dışişleri Bakanı: Nikolaos Kotzias
Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanı: Stavros Kontonis
Maliye Bakanı: Euclid Tsakalotos
Sağlık Bakanı: Pavlos Polakis
İdari İşler Bakanı: Olga Gerovasili
Kültür ve Spor Bakanı: Lydia Koniordou
Çevre ve Enerji Bakanı: George Stathakis
göçmen Politikası Bakanı: Ioannis Mouzalas
Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı: Panagiotis Kouroumblis
Gıda ve Ziraat Bakanı: Evangelos Apostolou
Turizm Bakanı: Elena Koundoura
Devlet Bakanları: Alexandros Flambouraris, Christoforos Vernardakis
Hükümet Sözcüsü: Dimitrios Tzanakopoulos