Yunanistan’da Bakalar Kurulunda değişiklikler yapıldı. Yeni Bakanlar Kurulu, Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Olga Gerovasili tarafından dün akşam saatlerinde açıklandı.

Başbakan Alexis Çipras’ın yardımcısı Ioannis Dragasakis oldu.

Bakanların bugün yemin etmesi bekleniyor. Yunanistan Hükümetinde yer alan isimler şu şekilde açıklandı:

İçişleri Bakanı: Panagiotis Skourletis

Maliye ve Kalkınma Bakanı: Dimitris Papadimitriou

Dijital Politika, Telekominikasyın ve İletişim Bakanı: Nikolaos Pappas

Savunma Bakanı: Panos Kammenos

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı: Effy Achtsioglou

Dışişleri Bakanı: Nikolaos Kotzias

Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanı: Stavros Kontonis

Maliye Bakanı: Euclid Tsakalotos

Sağlık Bakanı: Pavlos Polakis

İdari İşler Bakanı: Olga Gerovasili

Kültür ve Spor Bakanı: Lydia Koniordou

Çevre ve Enerji Bakanı: George Stathakis

göçmen Politikası Bakanı: Ioannis Mouzalas

Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı: Panagiotis Kouroumblis

Gıda ve Ziraat Bakanı: Evangelos Apostolou

Turizm Bakanı: Elena Koundoura

Devlet Bakanları: Alexandros Flambouraris, Christoforos Vernardakis

Hükümet Sözcüsü: Dimitrios Tzanakopoulos