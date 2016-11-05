Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Yunanistan’da yeni Bakanlar Kurulu açıklandı

Yunanistan’da yeni Bakanlar Kurulu açıklandı

Yunanistan’da yeni Bakanlar Kurulu dün akşam saatlerinde açıklandı.

Yunanistanda yeni Bakanlar Kurulu açıklandı

05 Kasım 2016 11:45

Yunanistan’da Bakalar Kurulunda değişiklikler yapıldı. Yeni Bakanlar Kurulu, Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Olga Gerovasili tarafından dün akşam saatlerinde açıklandı.

Başbakan Alexis Çipras’ın yardımcısı Ioannis Dragasakis oldu.

Bakanların bugün yemin etmesi bekleniyor. Yunanistan Hükümetinde yer alan isimler şu şekilde açıklandı:

İçişleri Bakanı: Panagiotis Skourletis
Maliye ve Kalkınma Bakanı: Dimitris Papadimitriou
Dijital Politika, Telekominikasyın ve İletişim Bakanı: Nikolaos Pappas
Savunma Bakanı: Panos Kammenos
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı: Effy Achtsioglou
Dışişleri Bakanı: Nikolaos Kotzias
Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanı: Stavros Kontonis
Maliye Bakanı: Euclid Tsakalotos
Sağlık Bakanı: Pavlos Polakis
İdari İşler Bakanı: Olga Gerovasili
Kültür ve Spor Bakanı: Lydia Koniordou
Çevre ve Enerji Bakanı: George Stathakis
göçmen Politikası Bakanı: Ioannis Mouzalas
Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı: Panagiotis Kouroumblis
Gıda ve Ziraat Bakanı: Evangelos Apostolou
Turizm Bakanı: Elena Koundoura
Devlet Bakanları: Alexandros Flambouraris, Christoforos Vernardakis
Hükümet Sözcüsü: Dimitrios Tzanakopoulos 

Etiketler: Bakanlar kurulu, Yunanistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!