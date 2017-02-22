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Yunanistan'dan 8 darbeci askerle ilgili açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a sığınan 8 darbeci askerle ilgili açıklama yaptı.

Yunanistandan 8 darbeci askerle ilgili açıklama

22 Şubat 2017 10:54

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a sığınan 8 darbeci askerle ilgili yaptığı açıklamada, "O gün helikopterin içinde bulunanların kim oldukları bilinseydi, yetkili makamlarımız ülkeye geçişlerine izin vermezdi" dedi.

Kocias, Yunan Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, “Türk tarafı bu askerlerin darbeye karıştıklarını belirtiyor. Bizim tutumumuz net. Siyasi olarak her tür darbe teşebbüsüne karşıyız ve sol görüşlü olarak herhangi bir askeri darbeyi kabul etmemiz mümkün değil. Öbür taraftan kimin darbeci olduğuna, kimin darbe teşebbüsüne karıştığına, kimin Türkiye’de adil yargılanıp yargılanmayacağına Yunan adaleti karar verir. Darbenin siyasi olarak kınanması, darbeye karıştığı söylenen her Türk vatandaşının Yunan adaleti tarafından da darbeci olarak görüleceği anlamına gelmez. İki farklı kuvvetten bahsediyoruz. Siyasi kuvvet ve adli kuvvet ve bunun karşı taraftan da daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum” dedi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak adasına gitmesini de değerlendiren Kocias, “İstese bile adaya çıkamazdı çünkü biz önlemlerimizi almıştık. Biz Yunan bölgelerini eskisinden daha çok koruyoruz ve Türkiye hata yapıyor. Ekonomik krizde olduğumuz için ülkemizin güvenliği konusunda zafiyetlerimiz olduğumuzu düşünüyor. Bu büyük bir hata. Ekonomik sorunlarımız olduğundan, ülkemizin güvenliği ve ulusal topraklarımızın korunması eskisinden daha da fazla olacak” dedi. 

Manol Kostidis

Etiketler: 8 darbeci, Nikos Kocias, Yunanistan


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