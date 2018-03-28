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Yunanistan'dan darbeci askerlerin iadesine ilişkin açıklama

Yunanistan milletvekili Kostas Katsikis, "Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki" dedi.

Yunanistandan darbeci askerlerin iadesine ilişkin açıklama

28 Mart 2018 13:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Yunan askeri ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Yunan medyasında 8 darbeci asker ile 2 Yunan askerinin takas edilmesi tartışması başladı. Yunanistan’ın Skai televizyonunda programa katılan hükümet ortağı ANEL partisi milletvekili Kostas Katsikis, “Açıkça konuşalım, Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki. Zaten Savunma Bakanı rehin derken bunu kastediyor. Rehineler takas edilir" dedi. 

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 2 Yunan askerinin Türkiye’de "rehin" olduğunu iddia etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada, 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasını isteyen AB yöneticilerine darbeci askerleri hatırlattığını belirterek, "Ben adaletten daha büyük değilim. Olay yargı aşamasında" demişti.  

Manol Kostidis

 

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