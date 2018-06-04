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Yunanistan’dan skandal karar

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü askerlerden 4’ü daha 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Yunanistandan skandal karar

04 Haziran 2018 19:46

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü 4 asker daha 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolması üzerine tutuklu kaldıkları Olimpiyat köyü nezarethanesinden tahliye edildi. 4 askerin daha tahliye edilmesi ile serbest kalan FETÖ’cü asker sayısı 8’e yükseldi. Konu hakkında Yunan makamlarınca herhangi bir açıklama yapılmazken, darbeci askerlerden birinin avukatı olan Omiros Zelios, “Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 askerin hepsi gizli tutulan bir yerde kalmaktalar” dedi. 

Daha önce darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmıştı. Özkaynakçı gerekli belgeleri aldıktan sonra mülteci olarak serbest dolaşabilecek. Yunanistan Danıştayı'nın Özkaynakçı için verdiği iltica hakkından yakın zamanda diğer FETÖ’cülerin de yararlanması bekleniyor.  

 

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