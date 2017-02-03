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Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunan Alpha radyosuna mülakat verdi ve Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için tüm iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Yunanistandan Türkiye açıklaması

03 Şubat 2017 14:00

Yunan bakan, “elbette ki komşuları seçmiyoruz ama onlara nasıl davranacağımızı biz seçebiliyoruz. Çok sinirliler, çok iç sorunları var ve dış politika konusunda çok iyi bir durumda olmadılar. Bizim amacımız iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulamak ve iç sorunlarını dışarıya çıkarmamak. Komşularının davranışlarını eleştiriyorlar ancak onlar da en iyi davranışı sergilemiyorlar” dedi.

Kotzias “Kriz veya sıcak bir olay meydana gelmemesi için tüm iletişim kanalları açık tutulmalı ve Yunanistan gerginliğin azaltılması için elinden geleni yapacaki” dedi. Yunan bakan ülkesinin Türkiye için diğer komşu ülkelere kıyasla en iyi komşu olduğunu da sözlerine ekledi. 

Manol Kostidis

Etiketler: Nikos Kotzias, Yunanistan Dışişleri Bakanı


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