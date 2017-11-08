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Yunanistan'ın Edirne Konsolosundan borsaya ziyaret

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi, Edirne Ticaret Borsasına (ETB) ziyarette bulundu.

Yunanistanın Edirne Konsolosundan borsaya ziyaret

08 Kasım 2017 10:25

ETB binasında gerçekleştirilen ziyaret programında, Meclis Başkanı Fedai Canım, Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile Hukuk Danışmanı Av. Hüseyin Sıragezen hazır bulundu.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Borsanın çalışmaları ve projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. Heyet tarafından ETB Hububat ve Yağlı Tohumlar Elektronik Satış Salonunu yerinde incelendi.

Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi ülkesi ile komşu olan Edirne'de görev yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Sizleri ziyaret etmek istedik, temennimiz iki ülke arasındaki iyi niyet ve dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesi yönündedir. Sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından, Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theocharid’ye günün anısına plaket takdim edildi.
 

Etiketler: Edirne Konsolosu, Edirne Ticaret Borsası, Yunanistan

 

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