Yunanistan'ın iltica talebini durdurduğu Özkaynakçı gözaltına alındı

Atina İstinaf Mahkemesi, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan Süleyman Özkaynakçı’ya verilen iltica kararı konusunda yürütmeyi dondurdu. Kararın ardından darbeci asker Süleyman Özkaynakçı gözaltına alındı.

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunan hükümetinin talebini kabul ederek 15 Temmuz darbesi sonrası Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya verilen iltica kararı konusunda yürütmeyi durdurmuştu. Mahkemenin kararı hem kamu çıkarı hem de Özkaynakçı'nın çıkarı olarak belirtilmişti.

İltica talebinin iptali talebi ise 15 Şubat tarihinde incelenecek. Bu kararla darbeci asker tekrar gözaltında olacak ve gelecek haftalarda diğer 7 darbeci askerlerle ilgili alınacak kararlar için de benzer kararların alınması bekleniyor.

Manol Kostidis