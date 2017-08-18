Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın!

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi, Turnacıbaşı Sokak'ta bulunan Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bugün saat 11:30 sıralarında ufak çapta yangın çıktı. Yangın alarmıyla olayı fark eden konsolosluk çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, ufak çaplı yangına müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yangın nedeniyle binada oluşan dumanı tahliye çalışmaları ise itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Hüseyin Coşkun

