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Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın!

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ufak çapta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, olayda yaralanan olmadı.

Yunanistanın İstanbul Başkonsolosluğunda yangın!

18 Ağustos 2017 12:08

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi, Turnacıbaşı Sokak'ta bulunan Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bugün saat 11:30 sıralarında ufak çapta yangın çıktı. Yangın alarmıyla olayı fark eden konsolosluk çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, ufak çaplı yangına müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yangın nedeniyle binada oluşan dumanı tahliye çalışmaları ise itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Hüseyin Coşkun
 

Etiketler: İstanbul Başkonsolosluğu, Yunanistan


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