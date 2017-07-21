Yunanistan'ın Kos Adası'nda 2 kişi deprem sebebiyle hayatını kaybetti

Depremin adada bir çok binaya ve limana zarar verdiği bildirildi. Kos'taki limanın girişinde bulunan 14. yüzyıldan kalma eski bir cami de hasar gören binalar arasında bulunuyor. Deprem nedeniyle 2 kişinin hayatını, kaybettiği,120 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Güney Ege Valisi Yorgos Hacımarkos, depremde 30 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralıların turist olduğu ifade edilirken, adada bulunan 60 Türk vatandaşının da tahliye edileceği öğrenildi. Asim Kaptan isimli bir geminin Bodrum'dan Kos adasına gitmekte olduğu öğrenildi.

Manol Kostidis