Türkiye'nin ilk ve tek ham bal üreticisi olduklarını kaydeden AksuVital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, inovasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "2016 yılı başında ürettiğimiz ham balı, arı sütü, bal, propolis kombinasyonlarında kullanmaya başladık" dedi.

Öncelikle neden ham bal kullandığımızı açıklamak gerekir diyen Aksu sözlerine şu şekilde devam etti. "Tüketiciler kristallenmiş balın gerçek bal olmadığını düşünüyor. Bu yanlış algı nedeniyle bal üreticileri balın kristallenmesini önlemeye yönelik çeşitli yöntemler kullanıyor. Bunlardan en bilineni kristallenmeyi önlemek adına balın pastörize edilmesi yani pişirilmesi. Pişirme kulağa çok garip gelse de ne yazıkki yapılan işlem tam anlamıyla pişirme ve bu pişirme nedeniyle balı bal yapan ısıya duyarlı enzimler ölüyor. Ayrıca pastörize dışında kristallenmeye neden olduğu gerekçesiyle balın içerisindeki arı polenleri filtreleniyor. Kristallenme aslında suyun buza dönüşmesi gibi tamamen doğal, fiziksel bir olay. Balın kalitesini kesinlikle düşürmüyor. Ancak pastörizasyon ve polenlerin filtrelenmesi balı bal yapan unsurlardan enzimlere zarar veriyor.

Pastörize edilip yani pişirilip, yapısının değiştirilmesi ile elde edilen maddenin ki bizce bu bal değil enzimleri ölüyor. Kristallenmemesi adına ince bir filtrasyona maruz kalan bal içindeki poleni kaybediyor. Özetle 'Ham Bal' yani işlenmemiş, doğal bal enzimlerini yitirmediği ve polenini kaybetmediği için değerini korumaktadır. Biz de bu nedenle 2016 yılının başından beri ham balı yani doğal balı üretiyoruz.Artık arı ürünleri kombinasyonlarında da ham balı kullanmaya başladık".

Arı ürünleri kombinasyonları incelendiğinde en yüksek miktarda arı sütünü içeren ürünleri ürettiklerinin altını çizen Aksu, "Bütün ürün kombinasyonları 'Aksu Arge Laboratuvarları'nda, bilimsel araştırmalara uygun olarak tecrübeli uzman bir ekip tarafından geliştirilmektedir. Aksu Ar-Ge Laboratuvarları bünyesinde bulunan kalite kontrol laboratuvarımızda üretimde kullanılacak bal, arı sütü, arı poleni ve propolis fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlere tabii tutuluyor. Üretimde sadece kalite kontrol laboratuvarlarında onaylananlar kullanılıyor" diye konuştu.

Ürünleri ilaç üreten firmalarda bulunan GMP (Good Manufacturing Process-İyi Üretim Uygulamaları) kalite sertifikalı tesislerinde, doğallığına zarar vermeden ilaç hassasiyetiyle üretildiğini belirten Aksu, "Bu konuda alanında GMP standartlarına göre tek firma olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tesislerinde GMP dışında ISO 22000, ISO 9001, helal kriterleri de uygulanıyor. Ürün kombinasyonlarında da ısıl işlem görmemiş, polenleri filtre edilmemiş doğal bal yani 'Ham Krem Bal' kullanılıyor. Böylece hem kaliteli hem de homojen bir görünüme sahip bir son ürün elde edilmiş oluyor" dedi. AksuVital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, ürünlerini korumak adına dış etkilere karşı dayanıklı strafor kullanıldığını kaydederek, tüketicilerin 'Karekod' yoluyla ürünlerini kontrol etmesini sağladıklarını söyledi.