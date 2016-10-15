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Yunus ekibine otomobil çarptı: 1’i ağır 2 polis yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda, yol kenarında bekleyen yunus polislerine sürücüsü 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen bir araç çarptı. Kazada 1’i ağır 2 polis yaralandı.

Yunus ekibine otomobil çarptı: 1i ağır 2 polis yaralı

15 Ekim 2016 09:58

Kaza, saat 07.45 sıralarında Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yaşı 18’den küçük A.A yönetimdeki 34 JF 8371 plakalı otomobil, yol kenarında sabit duran yunus polis ekibine çarptı. Aşırı süratli ve alkollü oldukları iddia edilen 3 arkadaştan ikisi olay yerinden kaçarken, A.A. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise birisi ağır yaralı olan 2 polis memurunu Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olaya tanık olan Doğan Yıldırım ise “Arabanın içerisinde 3 tane genç vardı. Bir tanesi ehliyetsiz, 16 - 17 yaşlarındaydı. Çocuktu zaten. Burada duran memur arkadaşlar vardı. Süratli bir şekilde geldi araba. Araba süratle gelip memurlara vurdu memurları diğer arabanın kenarına sıkıştırdı. Polisler uygulama yapmıyordu. Sabit duruyorlardı” dedi.

Polis, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, olayı duyan diğer yunus ekipleri de olay yerine gelerek arkadaşlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Etiketler: Doğan Yıldırım, tarlabaşı bulvarı, yunus timleri


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