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Yunus ekipleri suça geçit vermedi

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus Timleri) 2017 yılında yaklaşık bin olaya müdahale ederken bin 500 kişiye yasal işlem yaptı.

Yunus ekipleri suça geçit vermedi

10 Ocak 2018 23:00
Yunus ekipleri suça geçit vermedi - Tıkla İzle

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde çalışan 100 polis 2017 yılında yaklaşık bin olaya müdahale ederken çeşitli suçlardan dolayı bin 500 kişiye yasal işlem yaptı. Yunus timlerinin 2017 yılında yaptığı çalışmalar sonucunda yaklaşık 50 bin vatandaşın kimlik kontrolünü yaparken 500'e yakın suçluyu yakaladı. Ekiplerin 2017 yılında yaptıkları çalışmalarda 250 adet silah, bin 500 fişek, 2 kilogram esrar, 2 kilogram metanfetamin, yaklaşık 2 kilogram bonzai, 100 adet extacy, çeşitli ağırlıklarda eroin ve kokain ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Yunus ekipleri uyuşturucu ticaretinde kullanılan 5 adet hassas terazi ele geçirirken uyuşturucu ticareti yapan 11 kişi gözaltına alındı.

Yusuf Ali Arslan - Salih Tekin
 

 

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