Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyü Ziyarettepe mevkiinde Yunus Emre Türbesinde düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, “Bugün Kırşehir ile her yıl ortak düzenlediğimiz Yunus Emre’yi anma töreni için türbemizin olduğu mekana geldik. Tabi Yunus Emre’yi anlatmak hem çok kolay hem çok zor. Benim için en önemli özelliği Yunus Emre’nin öz Türkçeyi kullanmış olması ve Anadolu insanının hoşgörüsünü, insan sevgisini şiirlerine yansıtması. Yüz yıllardır da unutulmadan geçmiş olması. Her yıl törenlerle de yüz yıllarca unutulmamasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise “Yunus Emre’yi anma etkinliklerini bir sene Kırşehir bir sene Aksaray’ımızda yapıyoruz. Bu sene Aksaray’ımızda ev sahipliği yapıyoruz. Yunus Emre Hazretleri kaynaklarda burada meftun olduğunu, burada doğduğunu türbesinin de burada olduğuyla ilgili çalışmalarımız var. Çalışmalarda yapılıyor. Devam ediliyor. ‘Aslında Yunus Emre bütün Türkiye’ye mal olmuş değerimiz. Onun hoşgörüsü, onun insan sevgisi, onun Allah’a olan sevgisini şiirleriyle dile getirmesi aslında tamda şu anda bizim ihtiyacımız duyduğumuz bir şey. Onun için hem okullarda hem farklı mekanlarda Yunus Emre’yi anma etkinlikleri yaparken onların şiirlerini, onların sözlerini birken daha hatırlamak. Bir kere daha hayatımıza geçirmek gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Osman Nuri Ercan, Yunus Emre şiirleri okudu. Katılımcılara alıç meyvesinin dağıtıldığı tören, Aksaray Tasavvuf Musikisi Topluluğunun mini konserinin ardından çilehane ziyareti ile sona erdi.