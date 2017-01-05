Mainz, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki oyuncunun transferini açıklarken, Mallı'nın yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Yunus Mallı, bu sezon Mainz formasıyla 24 maçta görev alırken 8 kez fileleri havalandırmıştı.
Mainz, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki oyuncunun transferini açıklarken, Mallı'nın yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Yunus Mallı, bu sezon Mainz formasıyla 24 maçta görev alırken 8 kez fileleri havalandırmıştı.
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