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Yunus Mallı yıldızlaştı

Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen gurbetçi futbolcularımız arasında bu hafta yıldızlaşan isim Wolfsburg formasıyla 2 gol atan Yunus Mallı oldu. Villarreal’den Levante’ye kiralan Enes Ünal ise takımının 2. golünün asistini yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Yunus Mallı yıldızlaştı

20 Kasım 2017 11:18

Almanya’dan İspanya’ya Avrupa futbolunun önde gelen takımlarında boy gösteren gurbetçi futbolcularımız yer aldıkları liglere damga vurmaya devam ediyor. Bu haftanın en dikkat çeken ismi ise attığı 2 golle Wolfsburg’a galibiyeti getiren Yunus Mallı oldu.

Yunus 2 golle yıldızlaştı

Almanya Bundesliga’da Wolfsburg, sahasında Freiburg’u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı da takımının 2 ve 3. gollerini atarak haftaya damgasını vurdu. Rakip takımda oynayan ve geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ise cezalı olduğu için bu karşılaşmanın kadrosuna giremedi.

Almanya’da top koşturan bir başka gurbetçi oyuncu da Kaan Ayhan. Genç futbolcu, ligin 12. haftasında takımı Schalke 04’ün Hamburg’u 2-0 yendiği mücadelenin ilk 18’inde kendine yer bulamadı.

Bundesliga’nın 11. haftasında Borussia Dortmund formasıyla 66 dakikada sahada kalan Nuri Şahin, bu hafta sarı-siyahlıların Stuttgart’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Dortmun’un bir başka ay-yıldızlı futbolcusu Ömer Toprak ise maç kadrosunda yer almadı.

Enes asistle geri döndü

Son 2 sezonda gösterdiği performansla birçok kulübün arananı haline gelen ve sezon başında Villarreal’e transfer olan Enes Ünal, kiralık olarak gittiği Levante’de eski günlerine dönmeye başladı. İspanyol ekibinin Las Palmas’ı 2-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Enes, Jason’un 79. dakikada attığı 2. golün de asistini yaptı.

Barcelona’da istediği performansı bir türlü yakalayamayan ve uzun süredir formaya hasret kalan Arda Turan, La Liga’nın 12. haftasında Katalan ekibinin Leganes’i 3-0’la geçtiği maçta da kadroya alınmadı.
Sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Emre Mor ise mavi-beyazlı ekibin Sevilla’ya 2-1 kaybettiği karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynamadı.

Hakan kadroda yok

Türk futbolunun son yıllardaki gözdesi olan ve yeni sezona Milan forması altında giren Hakan Çalhanoğlu da bu haftayı sakatlar kervanında geçirdi ve kırmızı-siyahlı takımın deplasman’da Napoli’ye 2-1 mağlup olduğu müsabakada sahadaki yerini alamadı.

Deportivo La Coruna’nın Türk futbolcusu Emre Çolak, ligin 12. haftasında deplasmanda Malaga’ya 3-2 yenildikleri mücadelenin 72. dakikasında Celso Borges’in yerine oyuna dahil oldu. 

Uygar Aydın

Etiketler: almanya, Wolfsburg, yunus mallı

 

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