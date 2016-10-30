Kaza, E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Topkapı istikametinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Yunuslar olarak tabir edilen motorize polis ekipleri, Zincirlikuyu yönünden Çağlayan istikametine ilerlerken, en önde bulunan ekip, 34 DT 8473 plakalı otomobili sollamak istedi. Sollama sırasında, öndeki motosiklet, otomobilin sol arka farına çarparak devrildi. Kazanın ardından, arkadan gelen diğer 5 motosiklet de zincirleme olarak devrildi. Kaza sonucu, öndeki motosiklette bulunan S. Ü. ve A. Ü. adlı kadın polisler yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu her iki yönde yaklaşık yarım saat trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan motosikletlerin yol kenarına alınmasının ardından trafik normale döndü.

Murat Solak

