Diğer
Kategoriler

Yunus timlerinden madde bağımlılarına anlamlı uyarı

Adıyaman’da, devriye görevi yaptıkları esnada bir park içerisinde madde bağımlısı çocuklarla karşılaşan yunus polisleri, çocukları madde konusunda uyarılarda bulunup evlerine bıraktı.

Yunus timlerinden madde bağımlılarına anlamlı uyarı

01 Kasım 2017 13:06

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, Keloğlan Parkı içerisinde 3 yaşı küçük çocuğun madde kullandığını görerek çocukların yanına gitti. Çocukların ellerindeki maddeleri alıp imha eden yunus polis ekipleri, maddenin zararları hakkında çocukları uyardı.

Yunus polis ekipleri madde kullanan kişinin sağlık anlamında kendisine ve çevresine verdiği zarar, bağımlının maddeyi alabilmek için yaptığı olaylar ve olay sonrası pişmanlıklarından çocuklara bahsetti. Yunus polis ekiplerinin çocuklarla samimi konuşması ve maddenin zararlarını anlatması sonrası yaşı küçük çocuklar bir daha madde kullanmayacaklarını, kullananları da uyaracaklarına dair söz verdiler.

Madde kullanan 3 çocuğu uyaran ve kendilerinden söz alan yunus polis ekipleri daha sonra 3 çocuğu evlerine bıraktı. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, yunus timleri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç