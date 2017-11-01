Yunus timlerinden madde bağımlılarına anlamlı uyarı

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, Keloğlan Parkı içerisinde 3 yaşı küçük çocuğun madde kullandığını görerek çocukların yanına gitti. Çocukların ellerindeki maddeleri alıp imha eden yunus polis ekipleri, maddenin zararları hakkında çocukları uyardı.

Yunus polis ekipleri madde kullanan kişinin sağlık anlamında kendisine ve çevresine verdiği zarar, bağımlının maddeyi alabilmek için yaptığı olaylar ve olay sonrası pişmanlıklarından çocuklara bahsetti. Yunus polis ekiplerinin çocuklarla samimi konuşması ve maddenin zararlarını anlatması sonrası yaşı küçük çocuklar bir daha madde kullanmayacaklarını, kullananları da uyaracaklarına dair söz verdiler.

Madde kullanan 3 çocuğu uyaran ve kendilerinden söz alan yunus polis ekipleri daha sonra 3 çocuğu evlerine bıraktı.

Cihan Kizir