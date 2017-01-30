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Yunuseli Havaalanı’nda geri sayım

Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı’nın yeniden hava ulaşımına açılması için sürdürülen hummalı çalışmalarda sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, hava ulaşımına 1 Şubat Çarşamba günü Bursa Gemlik-İstanbul Haliç seferi ile başlayacak Yunuseli Havaalanı’ndaki son hazırlıkları yerinde inceledi

Yunuseli Havaalanında geri sayım

30 Ocak 2017 21:23

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğü Yunuseli Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılması çalışmalarında sona geldi. Yunuseli Havaalanı’nın hava ulaşımına açılması için önceki yıllarda imzalanan protokollerin çeşitli nedenlerle askıya alınmasına rağmen süreci ısrarla takip eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen onayın ardından 1 Şubat’ta Yunuseli Havaalanı’ndan uçuşları başlatma kararı aldı. Böylelikle Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan ve bugüne kadar atıl halde duran Yunuseli Havaalanı yeniden aktif olarak kullanılmaya başlayacak. Gemlik - Haliç arasında sefer yapan ve karaya da inme özelliği bulunan Burulaş’a ait uçaklar, 1 Şubat Çarşamba gününden itibaren Yunuseli Havaalanı’ndan kalkıp, Haliç’e inecek.

Son hazırlıklar yapılıyor
Gemlik - Haliç arasında sefer yapan uçaklardan ikisi Yunuseli Havaalanı’ndaki yerini şimdiden alırken, alandaki son hazırlıklar da hummalı bir şekilde sürüyor. BUSKİ ekipleri altyapı çalışmalarını tamamlanırken, iç hatlar terminalindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Alandaki asfaltlama çalışmaları da hızla sürerken, havaalanı 1 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacak ilk sefere hazır hale getirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de kurmaylarıyla birlikte Yunuseli Havaalanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Uçuş için tüm eksiklerin tamamlandığını ve son düzenlemelerin yapıldığını belirten Başkan Altepe, Gemlik’ten yapılan Haliç seferlerinin Çarşamba gününden itibaren Yunuseli Büyükşehir Havaalanı’ndan yapılacağını vurguladı.

Talep artıyor
Yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki pist ile havaalanın küçük ve özel uçakların iniş ve kalkışına uygun olduğunu dile getiren Başkan Altepe, Burulaş’a ait karaya da inme özelliği bulunan 4 deniz uçağının artık Yunuseli’den kalkacağını söyledi. Yunuseli Havaalanı’na yoğun bir talep olduğunu dile getiren Başkan Altepe, “Şimdiden 60’a yakın uçak sahibi Yunuseli Havaaalanı kullanabilmek için başvuru yaptı. Yani önümüzdeki yıl Yunuseli Havaalanı 100’ün üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı bir merkez olacak. İlk etapta İstanbul Haliç seferleri, yaz aylarında da İzmir, Bodrum ve taleplere göre tatil bölgelerine uçuşlar buradan yapılacak. Her türlü sivil havacılık faaliyetleri burada gerçekleşecek. Bu aynı zamanda kent ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak. İş dünyası için alternatif bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere İç hatlar terminalimiz de bitmiş olacak. Yunuseli Büyükşehir Havaalanımız şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Yunuseli - Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer olarak yapılacak yolculuk 25 dakika sürecek. Uçak kalkış saatleri Yunuseli’den 08.45 ve 14.45, Haliç’ten de 09.45 ve 15.45 olacak. 

Etiketler: Yunuseli Havaalanı


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