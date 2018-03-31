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Yunuseli Havalimanı kapanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın şehir merkezindeki Yunuseli Havalimanı’nı kapatmak için izin istediği ortaya çıktı.

Yunuseli Havalimanı kapanıyor

31 Mart 2018 19:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Pendik İlçe Kongresi’nde dün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yaşadığı diyaloğu anlattı. İstanbul’un yeni yapılan Osmangazi Köprüsü ile Bursa’ya artık 1 saat 15 dakika mesafede olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Pendik ile Bursa daha kısa. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı dün yanımdaydı. "Şehir merkezindeki havalimanını eğer müsade ederseniz kaldırmak istiyorum" dedi. Niye dedim? Yenişehir’de havalimanı var 45 dakika. Sabiha Gökçen de bize 45 dakika. Merkezdeki havalimanına sadece patronlardan birkaç tane uçağı olan günde bir iki kere inip kalkıyor. 1400 dönüm arazi. "Burayı ben değerlendirmek istiyorum" dedi. Ben de "Sabırlı ol" dedim. Oturalım konuşalım ondan sonra. Sen Sabiha Gökçen ve Yenişehir’e devam et. Kalkınma modernite bize neyi kazandırıyor, daha büyük düşünmek varsa işte budur. Bunlara aynen devam edeceğiz" diye konuştu. 

2001 yılında kapatılan şehir merkezindeki Yunuseli Havalimanı geçtiğimiz yıl 1 Şubat’ta dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından yeniden açılmıştı. Ancak Bursa’dan Haliç’e yapılan uçuşlar ilgi görmemişti.  

 

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