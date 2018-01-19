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Yunuslar meteoroloji şamandıra kurulumuna eşlik etti

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün, Antalya Körfezi’nin 20 kilometre açığına 300 metre derinliğe, deniz otomatik meteoroloji şamandırası kurulumuna yunusların eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yunuslar meteoroloji şamandıra kurulumuna eşlik etti

19 Ocak 2018 16:36
Yunuslar meteoroloji şamandıra kurulumuna eşlik etti - Tıkla İzle

İlginç olay Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün denizlerden meteorolojik veriler almak için Serik ilçesi Belek Mahallesi’nin 20 kilometre açığında 300 metre derinlikteki noktaya şamandıra kurulumu sırasında yaşandı. Şamandırayı 300 metre derinlikteki zemine 2,5 tonluk beton büze çelik ve ipek halatlara bağladıklarını belirten Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Belek’te şamandırayı kurarken sürpriz ziyaretçilerimiz vardı. Kuruluma giderken ve geri dönerken yunuslar bize eşlik etti" dedi.

Şamandıra ile kesintisiz aynı noktadan veriler alacaklarını söyleyen Davut Öztürk, "Aynı zamanda dalga boyu yüksekliği, akıntı hızı yönü, deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk oranını hesaplayabileceğiz. Bu veriler sayesinde denizlerle ilgili tahminlerimizin kalitesi artacak. Ekonomik ve planlı faaliyetleri sağlamış olacağız" dedi.

"2023’E KADAR SAYI 92 OLACAK"

Türkiye denizlerinde 14 tanesi şamandıra olmak üzere toplam 78 deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulduğunu kaydeden Öztürk, "2023 yılına kadar bu sayıyı 92’ye çıkaracağız. Kurulumu oldukça zor, üstün bir teknolojisi var. Son şamandırayı 6 saatte kurabildik. Üzerinde hassas sistemler var. 800 bin liralık sistem ama ülke ekonomisine katkısı çok daha fazla olacaktır" dedi.

"YUNUSLAR GELDİ"

Antalya’da 6, Muğla’da 7 deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun olduğunu ifade eden Öztürk, "Belek’te şamandırayı kurarken sürpriz ziyaretçilerimiz vardı. Kuruluma giderken ve geri dönerken yunuslar bize eşlik etti. 8 adet yunus bizi yalnız bırakmadı. O yunusların uğur getireceğine inanıyoruz. O şamandıradan daha düzgün sürekli veriler alacağız" ifadelerini kaydetti.

İsa Akar-Adem Akalan 

Etiketler: yunus

 

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