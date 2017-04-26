Yunusların silahla vurulması inceleme altında

Sezgin, Prof. Dr. Mustafa Sözen'in kendilerine ihbar niteliğinde ilettiği fotoğraflar ve video görüntülerini inceleyerek olayı gerçekleştirenlerin tespit edilmesinin ardından gerekli cezanın uygulanacağını ifade etti.

Zonguldak'ta kuş türleriyle ilgili çalışma yapan BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Çaycuma'nın Filyos beldesinde sahilde silahla vurulan 6 yunus balığını fark etti. Balıkları vurduğu iddia edilen balıkçıları; ellerindeki silahlarla fotoğraflarını çeken Sözen, durumu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne ihbar etti. Fotoğrafları inceleyen ekipler konu hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma sonunda idari ceza uygulanacak

Zonguldak Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, yaşanan süreci anlattı. Prof. Dr. Mustafa Sözen'in kendilerine ilettiği fotoğraf ve video görüntülerini incelemeye aldıklarını anlatan Sezgin Örmeci, yunus balıklarının üreme ve beslenme döneminde kıyılara yaklaştığını hatırlattı. Balıkların vurulma nedenini incelemeye aldıklarını belirten Sezgin Örmeci, şöyle dedi:

"Zonguldak Filyos bölgesinde kuş gözlemi yaparken Prof. Dr. Mustafa Sözen hocamız açık alanda silah sesleri duyuyor. Elinde de uzun objektifli bir fotoğraf makinesi var. Sesin geldiği yerdeki kişilerin fotoğraflarını çekiyor. Akabinde bu kişinin tüfeğinin olduğunu görüyor. Onu da fotoğraflıyor. Sonra da kıyıda vurulmuş şekilde bulunan yunus balıklarını görüyor. Bunların hepsinin fotoğraflarını bana iletti. Biz konu ile ilgili araştırmamızı sürdürüyoruz. Bu aşamada da konu basına intikal etti. Henüz araştırma çalışmamız devam ediyor. Kişiler belli ve net. Konunun tahkikatı yapıldıktan sonra gerekli cezai işlem yapılacak. Bunu da tekrar kamuoyuna bildireceğiz. Fotoğrafta gözüken bir kişi var. Sandalda bir kişi var ona eşlik eden. Elinde tüfek net bir şekilde belli. Konunun araştırmaları devam ediyor."

"Ağlarla ilgili olabilir"

Yunus balıkların öldürülme sebebinin yapılan inceleme ve soruşturmanın ardından açığa kavuşacağını ifade eden Örmeci, "Maalesef yunuslar öldü. Açıkçası çok bilemiyorum ama ağlarla ilgili olabilir. Karşılaşılan durum budur. Özellikle yunuslar bu dönemde kıyılara daha yakın oluyorlar. Özellikle bu aylarda. Üreme ve beslenme açısından da uygun zaman. Bu dönemde Karadeniz boyunca kıyılarda yunus balıklarını bolca görme şansımız oluyor. Şu an tam da yunus görebilme zamanı. Önce konunun tahkikatı yapılacak. Araştırılacak. Kişi yada kişiler hakkında idari yaptırım cezası uygulanacak. Bunun sonucunda konusuna göre su ürünlerine göre tarım teşkilatı da olabilir. Biz bu tahkikatın dosyasını değerlendireceğiz. Mustafa Sözen hocamın fotoğrafında bir tane yunus balığı gördüm. Bir kaç tane daha olabilir tabi bu. Tam sayıları net değil. Şu an çalışmamız sürüyor. Çok sıcak bir olay. Her ne kadar fotoğraflar net olsa da kişilerin ifadelerine başvurulacak. Akabinde de gerekli idari cezalar verilecek" ifadelerine yer verdi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir