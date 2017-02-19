Amasra’da Küçük Limanın içinde kefal sürüsünün olduğunu gören vatandaşlar deniz kenarına toplandı. Olayı haber alan balıkçılar ise teknelerle Küçük limana gelerek balıkların etrafını ağ ile çevirdiler. Kısa süre sonra balık ile doğan ağları çeken balıkçılar, yakaladıkları kefalleri kumsalda satışa çıkardılar. Sahilde bekleyen vatandaşların bazıları kilosu 10 TL’ye satılan balıklardan alırken para vermek istemeyenler ise deniz kenarına yakın yerdeki balıkları elleri ile yakalayarak Karada bekleyen yakınlarına attılar.

Öte yandan, germe ağ çeken balıkçı teknelerinden bazıları balıkların ağırlığı karşısında batma tehlikesi geçirdi. Ağlarına takılan kilolarca kefali çekmekte zorlanan tekneler daha sonra limanda demirli olan diğer teknelerden yardım istedi.

Halil Tekin