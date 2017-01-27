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Yurda 10'da bir fiyatına sokulan lüks aracı satın alan 3 iş adamı gözaltına alındı

Yurt dışından çalınarak yurda sokulan lüks otomobilleri 10’da bir fiyatına alan 3 iş adamı, polisin yaptığı kontrol sırasında gözaltına alındı. Söz konusu iş adamlarına, “çalıntı araç kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

Yurda 10da bir fiyatına sokulan lüks aracı satın alan 3 iş adamı gözaltına alındı

27 Ocak 2017 17:11

Alınan bilgilere göre, piyasa değeri 600 bin TL’yi bulan lüks cip, ilk olarak Rusya’nın başkenti Moskova’dan kiralama yöntemi ile çalınarak şebeke tarafından Gürcistan ve Irak’a sokuldu. Irak’tan resmi belgelerle Türkiye’ye sokulan 600 bin TL değerindeki otomobil, İstanbul’da Z.A., E.A. ve H.A. adlı üç iş adamına 52 bin dolara satıldı. Ucuz olduğu için yurt dışından resmi belgelerle aldıkları yabancı plakalı lüks ciple eğlence mekanına giden 3 iş adamı, polis kontrolüne takıldı. Aracın motor ve şasi numaralarının bazılarının silindiği, silinmeyenlerin ise belgeleriyle eşleşmediği tespit edildi. Bu gelişme üzerine araçta bulunan Z.A., E.A. kardeşler ile H.A. adlı iş adamı gözaltına alındı. Rusya’dan çalıntı olduğu tespit edilen araç emniyet otoparkına götürülürken, polisteki ifadelerinde aracı Irak’tan 52 bin dolara satın aldıklarını ifade eden üç iş adamına “çalıntı araç kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

Interpol'le bağlantıya geçildi
Araca el koyan polis, lüks otomobili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki emniyet otoparkına çekerek Rus Interpolü'yle bağlantıya geçti. Son dönemde benzer satışların arttığını tespit eden polis, Rusya Ulusal Merkez Dairesi'ne konu hakkında yazı gönderdi. Aracın, yapılan yazışmaların ardından Moskova'ya gönderileceği bildirildi.

Son dönemde bu tür satışlarda artış gözlendi
Güvenlik uzmanları, ucuz olduğu için alım-satımı yapılan yabancı plakalı araçların büyük bölümünün çalıntı çıktığını kaydederek, bu şekilde otomobil almayı düşünen vatandaşları uyardı. Yurt dışı bağlantılı ikinci el otomobiller, Gürcistan, Bulgaristan ve Irak gibi ülkelerden yasal yollarla alınıp Türkiye’de kullanılabiliyor. Bu tür araçların 2 yılda en az bir kez yurt dışına çıkma şartı aranıyor. Polis, Türkiye’deki fiyatının 10'da biri oranındaki rakama satın alınabilen bu araçların birçoğunun çalıntı çıktığını belirtiyor. Bu tür araç alacak kişilerin mutlak surette bir servise götürerek motor ve şasi numaralarını kontrol ettirmeleri isteniyor. Aracın çalıntı çıkması durumunda hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalınabileceğini anlatan emniyet yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Mehmet Başa - Sadık Kahraman

Etiketler: interpol, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, lüks araç, Türkiye


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