Terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik gerçekleştirdiği eylemleri lanetlemek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında "Teröre Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Ellerindeki bayrak, pankart ve dövizlerle şehir merkezlerinde toplanan vatandaşlar, hep bir ağızdan teröre lanet okudu. Antalya, Diyarbakır, Hakkari Çukurca ve Yüksekova, Mardin Midyat ile Şırnak Cizre’de gerçekleştirilen eylemlerde vatandaşlar birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kürt, Türk kardeştir, PKK kalleştir” diye slogan attı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen protestoda, polis zırhlı araçlarının eşliğinde yürüyen vatandaşlar, taşıdıkları “Çukurca devletiyle birlikte” yazılı pankartın arkasında tekbirler getirerek, kardeşlik mesajları vererek yürüyüşü gerçekleştirdi.