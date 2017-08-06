Yüreğir'de sim sırma kursuna yoğun ilgi

Selçuklular döneminden beri yapıldığı bilinen sim sırma işlemeciliği geçmişte olduğu gibi bugün de gelinlik kızların çeyizleri arasında önemli yer tutuyor. Sim sırma işlemede desenin altı, özel olarak hazırlanan mukavva ile kabartılıyor ve 3, 5, 7 kat sırma desen üzerinden atlatılarak kenarlarda iplik ile karşılıklı tutturuluyor. Aynı işlem yan yana uygulanarak işlemeye devam ediliyor. Gül, lale, karanfil sık kullanılan motifler arasında yer alıyor.

Geçmişi Selçuklular dönemine kadar uzanan ve Osmanlı'dan bu yana çeyizlerdeki en nadide parçalar arasında yer alan geleneksel el sanatı ‘sim sırma’ fes, yaka ve kolluklar, bindallı, sabahlık, gece mantoları, çantalar, masa örtüleri, perdeler, kadın ayakkabıları, terlikler, seccadeler, bohçalar, gözlük kılıfları, sedir örtüleri, yastıklar, Kur’an kapları ve geleneksel giysilere uygulanıyor.



Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, kültür evlerinde yaklaşık 90 branşta 800 ayrı kursla ücretsiz meslek edindirme ve el sanatları eğitimleri verildiğini belirterek, “Eğitime destek kurslarımızın yanı sıra meslek edindirme ve hobi kurslarımız ne mutlu ki çok yoğun ilgi görüyor. Kültürel değerlerimizi yaşatıyor, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gelecek nesillere aktarıyoruz. Kadınlarımız hem bu benzer geleneklerimizi yaşatırken hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.