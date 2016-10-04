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Yürek yakan dram! Mide ameliyatı sonrası felç kaldı

Antalya’da 18 yaşında 177 kilograma ulaşan kız, yürümekte ve nefes almakta zorlanmaya başlayınca 6 yıl önce obezite ameliyatı oldu. Genç kız mide küçültme ameliyatı sonrası felç kaldı.

Yürek yakan dram! Mide ameliyatı sonrası felç kaldı

04 Ekim 2016 14:17
Obezite ameliyatı olan genç kız 6 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor - Tıkla İzle

Bundan 6 yıl önce 22 Şubat’ta mide küçültme ameliyatı olan Melek Yiğit, operasyonun ardından servise çıkarıldı. Ancak genç kızın durumu 2 gün sonra kötüleşti. Beş gün sonra ise vücudunda morluklar ve titremeler oluşan Yiğit’in dikişlerinin patladığı ortaya çıktı. İkinci kez ameliyata alınan Melek Yiğit, yoğun bakıma alındı. Yiğit’in dikişleri 3 gün sonra ikinci kez patladı. Doktorlar bu kez de "Ameliyatta yaşamını yitirebilir, 3 hafta beklememiz gerekiyor" diyerek müdahale etmedi.

ANNE BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

İddiaya göre, genç kız ameliyatın ardından vitaminsiz ve oksijensiz kaldığı için beyin hücreleri öldü ve felç oldu. Yürüyerek gittiği hastaneden 6 ay sonra yüzde 76 engelli raporuyla taburcu edilen Melek, 6 yıldır tuvaletini dahi yapamıyor. Doktor hatası nedeniyle kızının hayatının karardığını ve ailesinin dağıldığını söyleyen anne Senem Yıldız, ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında açtığı davadan ise sonuç alamadı.

YÜZDE 76 ÖZÜRLÜ RAPORUYLA TABURCU EDİLDİ

Ameliyattan bir ay sonra genç kızın yemek borusunun, hiçbir şey yemediği ve içmediği için kapandığı belirlendi. Genç kız, 45 gün sonra ise beyin fonksiyonlarının bir bölümünü yitirdi. Ayağa kalkamayan ve konuşamayan Yiğit, müdahale yapılamadığı için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Uçağa sığmadığı için karayoluyla gönderilen Yiğit’in yolda duran kalbi kalp masajıyla çalıştırıldı. Yemek borusu açılan ve yeniden ameliyat edilen Melek, 3 ay sonra tekrar Antalya’ya gönderildi. Antalya’ya döndükten sonra yaklaşık 2 ay fizik tedavi gören genç kız, yürüyerek girdiği hastaneden yüzde 76 özürlü raporuyla sedyede taburcu edildi.

VİTAMİNSİZ KALDI İDDİASI

Yıllardır kızını kendi elleriyle besleyip, tuvalete götüren anne Senem Yıldız, "Kızım beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordu. 6 kilogram doğdu ve devamlı kilo aldı. 18 yaşına geldiğinde 177 kilogram olmuştu. Arkadaşları dalga geçtiği için ilkokulu 5. sınıfta terk etti. Sokağa bile çıkmak istemiyordu. Biz de sağlığını kaybedecek endişesiyle ameliyat ettirdik. Ancak operasyon sonunda kızım felç kaldı. Hastaneden yüzde 76 engelli raporuyla taburcu olduk. Götürmediğim, gitmediğim yer kalmadı. Umut verenler oldu ancak varımı yoğumu sattık, artık elimden bir şey gelmiyor. Şu anda tedavisi var ancak maliyeti çok yüksek .Sağlık Bakanlığına kadar müracaat ettim ama geri dönüş olmadı. Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum, kızım iyileşebilir ancak imkanım yok. Ben çadırda bile yaşamaya razıyım yeter ki kızımı yürürken görebileyim" dedi.

Etiketler: antalya, Melek Yiğit


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