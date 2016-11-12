Mardin’in Derik ilçesindeki saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için Sakarya Valiliği önünde tören düzenlendi.Şehit babasının tabutu başında oyuncaklarıyla oynayan minik Asım Eren yükleri dağladı.

“Babamı göremiyorum anne”

Oğlu ile eşinin tabutuna sarılan Ayşegül Safitürk, törende güçlükle ayakta durabildi. Şehit kaymakamın 3 yaşındaki oğlu Asım Eren, annesi Ayşegül Safitürk’e “Babamı göremiyorum anne” dedi. Tabutu işaret eden anne Ayşegül Safitürk ise “Baban tabutta oğlum” cevabını verdi. Anne ve oğlunun arasındaki diyalog herkesi ağlattı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Asım Eren; kendisine hediye edilen oyuncak araba ile tören boyunca oynaması törene katılan vatandaşları duygulandırdı. Törende şehidin eşi defalarca Kaymakam Fatih Safitürk’ün tabutunu öptü. Acılı eş, defalarca sarıldığı eşinin tabutuna bakarak, “Bir kaymakam şehit olacak da senden başkasına yakışmazdı. Harikasın aşkım, çok güzelsin aşkım” diye ağladı.

