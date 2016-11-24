UEFA Avrupa Ligi A Grubu beşinci maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhans, Fenerbahçe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Veryndub maçı değerlendirdi.

Ukraynalı çalıştırıcı, "Bugün seyirci olarak sahada bulunan her taraftara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe taraftarı müthişti. Biz de iyi bir oyun çıkarmak istedik. İlk ayrı gerçekten çok gurur duyduğumuz pozisyonlar yakaladı oyuncularım. Gol yedik daha sonra ve bu üzücü. 2-0 yenildik ama gol atmak da istedik. Bu bir spordur ve gerçekten biri kazandığı zaman biri kaybedecektir. Dolayısıyla Fenerbahçe ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Başarılı olsunlar ve Fenerbahçe’nin finale kadar yolu açık olsun" diye konuştu.

Manchester United maçında statlarının ful olacağını söyleyen Verydub, "Dolayısıyla taraftarımız yanımızda olacak. Daha iyi daha güçlü olacağız. Kaybetmemek istiyoruz. Kaybetmezsek de Fenerbahçe’ye yarayacaktır bu. Fenerbahçe buna layık. Fenerbahçe gibi yıldız bir takımla oynamak zor, risk bu tabi" açıklamalarını yaptı.