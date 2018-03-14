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Yurt binasını ‘Afrin’ yazısıyla aydınlattılar

Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, oda ışıklarıyla yurt binalarına ‘Afrin’ yazıp sokağa inerek Mehmetçiğe destek verdi.

Yurt binasını Afrin yazısıyla aydınlattılar

14 Mart 2018 23:50

Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı 5 yurtta kalan öğrenciler ile yurt yönetimi yurt binalarına oda ışıklarıyla ‘Afrin’ yazdı. Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla akşam saatlerinde yurt binalarına yazdıkları ‘Afrin’ yazısı sonrası yurt öğrencileri ile yurt yönetimi sokağa indi. Yurt binaları önüne inen öğrenciler ile yurt yönetimine çok sayıda vatandaşlarda katıldı.
‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan öğrenciler ile vatandaşlar, sokakta İstiklal Marşı okuyarak şehitler için dualar etti. 

Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu öğrencilere teşekkür ederek etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu ve her zaman Mehmetçiğe destek amaçlı böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.  

Cihan Kizir
 

 

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