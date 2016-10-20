Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,10 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,76 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,16 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,06 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde 2,34), gıda ürünleri (yüzde 1,59), diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri (yüzde 0,50) alt sektörleridir. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler (yüzde -2,10), kimyasallar ve kimyasal ürünler (yüzde -1,70), diğer mamul eşyalar (yüzde -1,41) bir önceki aya göre endekslerin en fazla düşüş gösterdiği alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Eylül ayında en fazla aylık artış enerji mallarında gerçekleşti.