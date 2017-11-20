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Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ekim'de arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ekim ayında aylık yüzde 4,26 arttı.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ekimde arttı

20 Kasım 2017 10:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,71 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,08 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 4,26 artış olarak gerçekleşti.

En fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 6,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 5,88 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ekim ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti. 

Etiketler: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

 

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