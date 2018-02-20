Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ocak ayında arttı | Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi...

Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,75 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,07 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,40 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 3,44 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,78 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 2,72 ile metal cevherlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 3,51, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 2,05, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 1,47 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ocak ayında en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış ara mallarında gerçekleşti.