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Yurt dışına çıkış izni zorunluluğu kalktı, kontrol masaları kapatıldı

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışta bağlı bulundukları kurumdan belge alma şartı bugünden itibaren kaldırıldı. Atatürk Havalimanı’nda bulunan belge kontrol masaları bugün kapatılarak, belge kontrol işleminin bittiği yazısı asıldı.

Yurt dışına çıkış izni zorunluluğu kalktı, kontrol masaları kapatıldı

15 Kasım 2017 10:53

Atatürk Havalimanı'nda ve sınır kapılarında hizmet ve yeşil pasaport kullanan yolcuların yurt dışına çıkarken almak zorunda oldukları onay yazısı bugün gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında bulunan uygulama masası gece 00.00'da kapatıldı. Uygulamanın sona erdiğini belirten duyurular da bu noktalara asıldı.

Darbe girişiminin ardından sınır kapılarında bir dizi önlemler alınmıştı. Bu kapsamda hususi ve hizmet damgalı pasaportları ile yurt dışına çıkmak isteyen kamu görevlilerinin bağlı bulundukları kurumlardan yurt dışına çıkabilir yazısı almaları gerekiyordu. Bu özellikteki yolcular biniş bankosundan aldıkları biniş kartları ile polisin kurduğu stantlara gelerek yazılarını ibraz ettirmeden yolculuk yapamıyordu. Sınır kapılarına gönderilen genelge doğrultusunda bugünden itibaren kamu görevlilerinden belge istenmeyecek.

Tuncer Cengiz 

 

 

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