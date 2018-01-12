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Yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ’cü yakalandı

Marmaris’te polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı. Operasyonla FETÖ’cüleri Yunan adalarına kaçıran organizatör çetesinin önemli bir ayağı da çökertildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖcü yakalandı

12 Ocak 2018 10:52

Muğla’nın Marmaris ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa operasyonunda, kaçak yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı. Operasyonda FETÖ’cüleri Ege kıyılarından Yunan adalarına kaçıran organizatör çetesinin önemli bir ayağı da çökertildi.

Aralarında öğretmen ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 5 kişinin Yunan adalarına kaçacağı bilgisine ulaşan emniyet kuvvetleri grubu takibe aldı. İzmir’den Marmaris’e gelen 5 kişiye toplanma yerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.T., eşi B.T., N.Y., M.H. ve Ş.B. ile bu kişileri Yunan adalarına kaçırmaya çalışan 3 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada sağlık görevlisi ve öğretmen olan örgüt üyelerinin meslekten ihraç edildikleri ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan Bylock kullandıkları belirlendi. Ayrıca 2 kişinin üzerinde sahte kimlik bulundu. Zanlıların çanta ve üst aramalarında yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Paraların naylon torbalara sarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

FETÖ'cüleri Yunan adalarına kaçırdıkları belirlenen aralarında Suriye uyruklu bir kişinin de bulunduğu 3 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Suriyeli organizatörün çok defa Yunan adalarına geçiş yaptığı belirlenirken, çetenin para kasası da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Zanlının üzerinde yüklü miktarda döviz çıktı.

Yakalanan FETÖ üyesi 5 kişiden 2’si gece çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kalan 3 kişi ile 3 organizatör ise sabah saatlerinde Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi. 

Ramazan Terkos

Etiketler: 5 FETÖ’cü, marmaris, yakalanma

 

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