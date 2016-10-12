Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi’ndeki bir villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olan Fetullahçı Terör Örgütü (FTÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyesi M.Ş. ve A.B. isimli avukatlar yakalandı. Konya Barosu’na kayıtlı 2 avukatın FETÖ üyesi olmak suçundan Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından arandıkları tespit edildi. Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Sisam Adası'na kaçma hazırlığı yaptıklarını itiraf eden iki avukatın kaldıkları villada yapılan aramada ele geçirilen dijital verilere de el konuldu.

FETÖ'nün Sungurlu sorumlusu da Kuşadası’nda yakalandı

Bu arada, Çorum’un Sungurlu ilçesinde FETÖ/PDY yapılanmasındaki iki numaralı isim olarak aranan bir iş adamı da Kuşadası’nda yakalandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar eden ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan A.S., Kuşadası’nda polis tarafından saklandığı evde yakalandı. KOM ekiplerinin yaptığı baskınla gözaltına alınan A.S.'nin de yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.