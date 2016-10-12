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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'nün 2 avukatı ve bir iş adamı yakalandı

Yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olan Konya Barosu’na kayıtlı 2 avukat ile Sungurlu’da FETÖ’nün iki numaralı ismi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖnün 2 avukatı ve bir iş adamı yakalandı

12 Ekim 2016 23:48

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi’ndeki bir villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olan Fetullahçı Terör Örgütü (FTÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyesi M.Ş. ve A.B. isimli avukatlar yakalandı. Konya Barosu’na kayıtlı 2 avukatın FETÖ üyesi olmak suçundan Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından arandıkları tespit edildi. Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Sisam Adası'na kaçma hazırlığı yaptıklarını itiraf eden iki avukatın kaldıkları villada yapılan aramada ele geçirilen dijital verilere de el konuldu.

FETÖ'nün Sungurlu sorumlusu da Kuşadası’nda yakalandı
Bu arada, Çorum’un Sungurlu ilçesinde FETÖ/PDY yapılanmasındaki iki numaralı isim olarak aranan bir iş adamı da Kuşadası’nda yakalandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar eden ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan A.S., Kuşadası’nda polis tarafından saklandığı evde yakalandı. KOM ekiplerinin yaptığı baskınla gözaltına alınan A.S.'nin de yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. 

Etiketler: iş adamı, yurt dışına kaçma


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